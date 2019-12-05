حقيقة وفاة المشير حسين طنطاوي في مشفى عسكري

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، انباء عن وفاة المشير حسين طنطاوي في أحد المشافي العسكرية في العاصمة المصرية القاهرة.

من جهته، نفى ضابط الشرطة السابق الرائد فهمي بهجت، ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية والصفحات، بنشر خبر وفاة المشير طنطاوي؛ لإحداث بلبلة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وبث بهجت مقطع فيديو قال فيه: "إن أحد أصدقائه من الصحفيين أبلغه ما تداولته الصفحات المغرضة، ما دعاه إلى بث الفيديو لتكذيبهم سريعا رغم أنه يسير على الطريق بسيارته، لعدم فتح مجال لتصديق ما أشاعوه".

بدوره، تقدم فهمي بهجت، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد أحد المواقع الإلكترونية ورئيس تحريرها، يتهمة فيه بنشر خبر كاذب عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وقال بهجت في بلاغه، إن ناشر الخبر نسب المعلومة إليه، مبينًا أن إعلان وفاة المشير طنطاوي يثير الرأي العام، مطالبًا باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الموقع وناشر الخبر.

وتابع: “أتقدم ببلاغ لسيادتكم ضد هذا الموقع مطالبًا بإغلاقه وتحديد مكانه وحماية شخصي، والتعويض المدني ضد محرر الخبر والمسئول عن الموقع”.

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية، أخبار تشير إلى وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وسط نفي الجهات الرسمية.