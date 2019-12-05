رابط استعلام الضمان الاجتماعي في الأردن

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن المؤسسة ستبدأ اعتباراً من الخميس اليوم الموافق 5/12/2019 بصرف الرصيد الادخاري للمؤمن عليهم في تأمين التعطل عن العمل. للاستعلام اضغط هنــا

وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن الصرف سيكون لغايات المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم دون ارفاق أية تقارير طبية لهذه الغاية والاكتفاء بالضغط على خيار الإقرار عند طلب الخدمة بأن السحب لغايات العلاج.

وبين الصبيحي أن الأسس المعدلة على السحب من الرصيد الادخاري لتأمين التعطل عن العمل التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً حددت نسبة المبلغ المسحوب لغايات المعالجة الطبية بما لا يتجاوز (60%) من ذلك الرصيد.

وأكد انه تم الابقاء على أسس السحب لغايات تعليم أبناء المؤمن عليهم التعليم العالي أو المهني بنسبة (75%) من إجمالي الرصيد، لافتاً إلى أن المبلغ الأعلى للصرف لكلا الحالتين العلاج والتعليم تم تحديده بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

وأشار إلى أن التقدم للاستفادة من خدمة السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم أو العلاج متاحة فقط من خلال الدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني وتقديم الطلب.

خطوات التسجيل والاستعلام في رابط الضمان الاجتماعي:

الضغط أولاً على خانة التسجيل وتعبئة البيانات الخاصة به.

إدخال رمز التحقق الذي سيصله عبر رسالة نصية على هاتفه الخلوي أو على بريده الإلكتروني وذلك لإنشاء حساب خاص به في موقع المؤسسة الإلكتروني.

المؤمن عليه الذي لديه تسجيل مسبق بموقع المؤسسة الإلكتروني فبإمكانه الضغط على زر الدخول مباشرة من الموقع ومن ثم تعبئة رمز الدخول وهو: