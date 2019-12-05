متى موعد مباراة الهلال السوداني والاهلي المصري - القنوات الناقلة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها الساعة التاسعة من مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتنقل كل من قناتي الهلال السوداني وبي ان سبورت 1 المباراة في بث حي ومباشر، في موعد المقرر على احد الملاعب المصرية في العاصمة القاهرة.

ويعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة معسكر مباراة الهلال عقب انتهاء مران الفريق الذي يقام في الرابعة عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات رفقة أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي، آملا أن يحقق مرتبة عالية في هذه المجموعة.

واطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق لمباراة الهلال السوداني وذلك بعد مشاركة اللاعب في مران الفريق الجماعي كاملًا أمس.

وكان هاني قد اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة النجم الساحلي قبل الأخيرة، وحصل على راحة سلبية من مباراة بني سويف أمس الأول.

ويعول فايلر كثيرا على الظهير الطائر محمد هاني، خاصة مع العجز الواضح في خط الوسط بعد إصابة حمدي فتحي والاعتماد على المدافع الأيمن الآخر أحمد فتحي سواء في الوسط أو قلب الدفاع، وكذلك لسرعة هانني ومهاراته المتعددة في الدفاع والهجوم.