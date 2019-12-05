متى موعد مباراة السعودية وقطر اليوم في كأس الخليج - توقيت مباراة قطر

تصادف اليوم الخميس الساعة الثامنة بتوقيت السعودية وقطر، مواجهة نارية بين منتخبي البلدين، على ملعب الجنوب في الوكرة بقطر، وذلك بعد ان تأهلت السعودية بطلةً للمجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، وقطر وصيفةً للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أيضاً.

وفي حال تعادل الفريقان سيتم تمديد اللقاء شوطين إضافيين، ثم اعتماد الركلات الترجيحية في حال بقاء التعادل سيد الموقف، وسيتم أيضاً تطبيق التغيير الرابع في الشوطين الإضافيين.

وتبرز المواجهة بين قطر بطلة آسيا، والسعودية الساعية إلى إحراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني، الذي خسر أمام العنابي صفر - 2 في كأس آسيا، مطلع العام الحالي، في طريق الأخير إلى إحراز اللقب القاري.

وتشهد المباراة صراعاً ملتهباً على تأشيرة التأهل للمباراة النهائية في واحدة من أقوى النسخ ببطولات كأس الخليج، خاصة مع وجود أزمة سياسية بين البلدين الخليجيين.

اللقاء الأخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، وتحديداً في المباراة النهائية لـ«خليجي 22»، وحقق المنتخب القطري الفوز 2 - 1 واللقب للمرة الثالثة.

واستهل المنتخبان القطري والسعودي مشوارهما في البطولة بالخسارة، الأول أمام نظيره العراقي، والثاني أمام الكويت، قبل أن يستعيدان توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة ويضمنان التأهل إلى المربع الذهبي.