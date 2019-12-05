برنامج "أهل الخير" ينقذ عائلة فقيرة من خطر كاد يودي بحياة أحد أفراد أسرتها !

منزل غير آمن للسكن.. أسلاكٌ عارية ..وجدران بلا شبابيك، ليس فيه بلاط ولا قصارة ولا أغطية لعلب الكهرباء التي تُركت أسلاكها مكشوفة مما يعرض ساكني المنزل للخطر..، حشرات منتشرة بين أزقة المنزل، وأثاث مبعثر في كل مكان ويفسد تماماً فور هطول الأمطار لتراكم مياه الأمطار في منزل أقل ما يمكن وصفه أنه عبارة عن بعض الحجارة المتراصة فوق بعضها البعض ..

المنزل الذي تم وصفه ليس من ضرب الخيال إنما لأحد العائلات الفقيرة في قطاع غزة ، والمكون عدد أفرادها من 9 افراد ، معرضين للخطر والموت في اي لحظة بسبب المنزل الغير آمن الذي يعيشون فيه والاسلاك المكشوفة والتي تشكل خطر كبير على حياة افراد اسرتها..

طاقم برنامج أهل الخير الذي يبث عبر "إذاعة القدس" ويقدمه المذيع عماد نور وككل مرة سارع لإنتشال الأسرة التي تقطن في أحد المنازل بمخيم الشاطئ من الفقر المدقع الذي ألم بها، وقام البرنامج بعرض قضية العائلة التي لا يعمل رب أسرتها لمساعدتها وإعادة تأهيل المنزل ، ليصبح المنزل قابل للحياة قبل قدوم فصل الشتاء.

"برنامج أهل الخير" وبفضل تقديم الدعم من قبل الأيادي الخيرة تمكنت من تشطيب المنزل كاملاً ، من بلاط ، وقصارة وشبابيك ، وتغطية للأسلاك العارية والتي كادت تودي بحياة أحد أفراد الأسرة.

"الفيديو التالي" الذي سيتم عرضه سيوضح مدى فرحة أم فارس التي لم تصدق أن المنزل الذي وطأة قدماها فيه هو ليس منزلها، واصفةً أنها في حلم ولا تريد أن تستيقظ منه.

وشكرت ام فارس كل من تبرع وبرنامج أهل الخير الذين انتشلوا عائلتها من الخطر جراء الأسلاك والحشرات الخطيرة، والمياه التي كانت تغرق المنزل مع بداية كل فصل شتاء ليكون هذا الشتاء مختلف ويحمل الخير والبركة .

يُشار إلى أن برنامج أهل الخير الذي يبث عبر اذاعة القدس قدم العديد من المساعدات للعائلات الفقيرة وقام ببناء وتشطيب منازل العديد من الفقراء في قطاع غزة وبتبرعات من أهل الخير.