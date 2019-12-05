يشهد سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الخميس (2019/12/5) حالة من عدم الاستقرار كما أنها تشهد تدهورًا خطيرًا منذ بداية مظاهرات لبنان بتاريخ (2019/10/17).

الكثير من الخبراء الاقتصاديون اللبنانيون يؤكدون أن السبب في ازمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي هو اختفاء العملة التي أصبحت عملة نادرة دفعت الكثير من التجار للتوقف عن العمل.

متعلقات: سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

كما أن السبب الأخر هو تلاعب التجار في الأسعار خاصة بالسوق السوداء منذ بداية مظاهرات لبنان ينتفض حتى اليوم، ومنذ ما يزيد عن شهرين والليرة اللبنانية تشهد ارتفاعًا وهبوطًا على كافة الأسعار الأجنبية.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس جاء على النحو التالي:

1 دولار أمريكي يساوي 1,510 ليرة لبنانية

5 دولار أمريكي يساوي 7,552 ليرة لبنانية

10 دولار أمريكي يساوي 15,103 ليرة لبنانية

20 دولار أمريكي يساوي 30,206 ليرة لبنانية

25 دولار أمريكي يساوي 37,758 ليرة لبنانية

50 دولار أمريكي يساوي 75,516 ليرة لبنانية

متعلقات: الدولار يشهد ارتفاعاً امام الجنيه المصري