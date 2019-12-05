مُطبع سعودي مع الاحتلال يُثير الغضب من جديد..!

لم تكن الأولى التي يُثير فيها الناشط السعودي محمد سعود الرأي العام العربي والدولي، باعتباره أشهر مُطبع سعودي داعم لـ"إسرائيل"، زارها ومراراً وعبر بشكل علني عن دعمه للصهاينة، وكان آخرها استضافته "أصدقاء يهود" في منزله.

فقد نشر سعود، فيديو يظهره يستقبل شابين يهودين في منزله في الرياض، حيث يرتدي أحدهما الزي السعودي، قال إنهما "آفي"، و"بني"، وهما يهوديان، حيث علق سعود: "استضفت أصدقاء يهود في منزلي بالرياض، آفي وبني، أصدقاء رائعون وعزيزون جدا."

وقال سعود في تعليق له في فيديو استقبال صديقيه:"آمل أن أرى المزيد من الأصدقاء اليهود يقومون بزيارتنا إلى المملكة العربية السعودية للتعرف على حضارة وتاريخ بلادي المميزة". وختم "قلبي ومنزلي مفتوح للجميع، أهلا وسهلا بكم!".

سعود زار في وقت سابق الأراضي الفلسطينية والتقى شخصيات "إسرائيلية"، لكن يرفضه الفلسطينيون كونه يطبع مع الاحتلال فتم مواجهته وطرده عند دخوله باحات المسجد الأقصى.

وقد تلقى تعليقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم ما يقوم به سعود في إعلانه السافر للتطبيع مع الاحتلال.

وقد علق هاجري :" يا محمد سعود. قانون اسرائيل "حق تقرير المصير هو فقط لليهود" و ادان هذا القانون كثير من الدول الغربية و حتى في المجتمع اليهودي تمت ادانة القانون و ادانة جرائم اسرائيل ضد العرب. و تأتي انت لتحاول ان تدعم اليمين المتطرف الاسرائيلي. يا لجهلك يا اخي!!!.

فيما سأل أحمد عبد الرب:"هل يسمح النظام السعودي للمواطنين السعوديين بزيارة اسرائيل !!! كيف زار المدعو محمد سعود اسرائيل والتقى بنتنياهو شخصيا وعاد الى السعودية ولم تتخذ ضده السلطات لأي إجراء وها هو يظهر مع الصهيوني في الصور!!.

فيما كتب محمد حياس :" اللي نشوفه ببساطه ناتج عن الجهل بالقضايا القومية و الجهل بالتاريخ ف لو كان عندك ذرة من العلم بالسياسة او بالعلوم العامة لكنت قد مت من الحياء قبل ان تنشر مثل هذه المهزلة.

لقد استضفت اصدقاء يهود في منزلي بالرياض ، آفي وبني ، اصدقاء رائعون وعزيزون جدا ، آمل أن أرى المزيد من الاصدقاء اليهود يقومون بزيارتنا إلى المملكة العربية السعودية للتعرف على حضارة وتاريخ بلادي المميزة ، قلبي ومنزلي مفتوح للجميع اهلا وسهلا بكم! pic.twitter.com/uVfsBJlAHl — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 4, 2019

اللي نشوفه ببساطه ناتج عن الجهل بالقضايا القوميه و الجهل بالتاريخ ف لو كان عندك ذرة من العلم بالسياسه او بالعلوم العامة لكنت قد مت من الحياء قبل ان تنشر مثل هذه المهزلة @mahmoud_warda8 — Mhayyas (@mohamedalh10) December 4, 2019

لكل ساقطة لاقطة

لن ينفعكم محمد سعود ولا غيره سيبقى بغضكم وعدواتكم دين وعقيدة يا قتلة الأنبياء



لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ — عبدالله بن منصور آل علوان (@abdullahalwan2) December 4, 2019