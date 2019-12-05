حماس: الاحتلال غير مهتم بملف الاسرى "الإسرائيليين" ولا تطوّر في الملف

أكد خليل الحية نائب رئيس حركة "حماس" في غزة إنه لا تطور في الملف المتعلق بالأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة، واصفاً كلّ ما جرى تداوله في الأسابيع الماضية في هذا الشأن بأنه «غير صحيح».

واستغرب «عدم اهتمام حكومة العدو بأسراها لدينا، خصوصاً بالجنديين شاؤول أرون وهدار غولدن...

وتابع : كان هناك اهتمام كبير من العدو بالأسير جلعاد شاليط ، لكن اليوم، وعلى رغم وجود أربعة لدينا، فإن الحكومة "الإسرائيلية" غير جدّية في الإفراج عنهم»، مستدركاً بأن الإشكالات الداخلية "الإسرائيلية" ووجود حكومة تصريف أعمال يساهمان في وقف أيّ تفاوض.