عرض جديد يُقدم لنتنياهو مقابل استقالته.. فهل سيقبل؟..!

اقترح سياسيون "إسرائيليون" على رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو عروض عدة تتعلق للخروج من أزماته العالق فيها في ظل المعترك السياسي المعقد الذي تعاني منه "إسرائيل".

وقد نشرت وسائل إعلام عبرية مقترحات خاصة بمنح العفو عن نتنياهو في حال تم اتخاذ قرار في نهاية المحاكمة بأنه مذنب بعد مرور أسبوعين من تقديم لائحة الاتهام ضده ، ولكن الأخير رفض ذلك .

وقد قدم السياسيون المقترحات للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بهدف منح نتنياهو العفو مقابل اعترافه بتهم الفساد والاحتيال وانتهاك الثقة المنسوبة إليه على أن يبتعد عن الحياة السياسية ويعلن الاستقالة.