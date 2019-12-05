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القيادي عدنان: تجميد اعتقال الهندي تدليس احتلالي ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن سلامته

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 08:39 - 05 ديسمبر 2019
خضر عدنان خضر عدنان
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، اليوم الخميس 5/12/2019، أن تجميد الاحتلال للاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام مصعب الهندي تدليس احتلالي ومحاولة احتلالية للتنصل من مسؤولية المحتل عن سلامته.

جدير بالذكر، أن محكمة الاحتلال جمدت تجديد الاعتقال الإداري للأسير المضرب الهندي على الرغم من خطورة وضعه الصحي، حيث أعلن الإضراب الكامل قبل أيام، بعد إضراب مفتوح أكثر من ستين يوماً.

وتمنى الشيخ عدنان، للأسير المضرب مصعب الهندي محاولة الخروج من المشفى الاحتلالي وقد أزيلت عنه الاغلال وانسحب السجانون.

وحذر الأسير المضرب مصعب الهندي من الزوار وخطر العدوى لأن مناعة الأسير المضرب تتناقص بشكل حاد جدا.

وأكد الشيخ عدنان، أن استمرار الإضراب بهذا الظرف (انسحاب السجان) يوجب على منظمة الصليب الأحمر الدولي الإشراف على المضرب وتثبيت إضرابه.

وكانت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى قد أكدت أن محكمة الاحتلال جمدت قرار تجديد الاعتقال دون الإفراج عنه، وأن تقارير الأطباء في مستشفى كابلان تصف حالة الأسير الهندي بالخطيرة جداً.

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