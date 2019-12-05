اعتقالات بالضفة تطال 6 مواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 5/12/2019، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين ، طالت ستة مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال خلال المداهمات العثور على سلاح من طراز كارولو في قرية بيت أمُر، شمال الخليل.

وأشارت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل بشير منّاع وشقيقه علي من الظاهرية، وأيمن علي برادعية وموسى كامل برادعية من بلدة صوريف، وكذلك الأسير السابق مهند زهير العلامي (22 عامًا) من بيت أُمّر شمال الخليل.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين ، بشكل يومي وبحجج واهية .