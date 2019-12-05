سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

يحظى سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار والعملات الأجنبية على اهتمام كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وخاصة شريحة التجار.

ويشهد سعر صرف الشيكل مقابل الدولار والعملات الأجنبية منذ عدة أيام حالة من الاستقرار والثبات على أسعار الصرف في البنوك والسوق السوداء على حد سواء.

وجاء سعر صرف الشيكل مقابل الدولار والعملات الأجنبية في البنوك والمصارف الفلسطينية على النحو التالي:

دولار | شراء: 3.47 بيع: 3.50

دينار | شراء: 4.89 بيع: 4.95

يورو | شراء: 3.84 بيع: 3.88

وجاء سعر الصرف في السوق السوداء على النحو التالي:

الدولار الازرق شراء 348.4--348.8 بيع

الدولار الابيض شراء 348--348.5 بيع

الدينار الاردني شراء 494.7--495.5بيع

الدولار مقابل الدينار شراء 70.4--70.6 بيع

اليورو مقابل الدولار شراء 110--111بيع

اليورو مقابل الشيكل شراء 383--387 بيع

الجنيه المصري مقابل الشيكل شراء 23.5--24.5 بيع

الجنيه الاسترليني مقابل الدولار شراء 127--129بيع

الريال السعودي مقابل الشيكل شراء 91.8--92.8 بيع

الدرهم الاماراتي مقابل الشيكل شراء 93.8-94.8 بيع

سعر الذهب في فلسطين

سعر جرام الذهب عيار (21) شراء 28.5--30.5 بيع

سعر الأونصة مقابل الدولار شراء 1460--1520بيع

ملاحظة هامة جدا السعر قابل للتغير في اي وقت