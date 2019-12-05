توقع طقس فلسطين أن تتأثر حالة الطقس في فلسطين اليوم الخميس (2019/12/5) بمنخفض جوي سريع خلال الساعات القادمة ويستمر حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم.

وأوضح طقس فلسطين أن الفرصة تكون مهيأة لسقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيًا في المناطق الشمالية ووسط فلسطين.

وبعد ساعات العصر من مساء اليوم تهطل الأمطار فوق معظم المناطق الشمالية ووسط البلاد وتكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة بوجه عام.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل واضح خصوصاً في الجبال مع فرصة لزخات محلية متفرقة، الرياح تكون شمالية غربية نهاراً تتحول الى شمالية في ساعات الليل المتأخر مع طقس بارد جداً في ساعات فجر الجمعة في القمم الجبلية.

أما يوم غدٍ الجمعة يتوقع طقس فلسطين أن تتأثر حالة الطقس في فلسطين اليوم ويوم الجمعة بالمنخفض حيث تنخفض درجة الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل واضح في مختلف المناطق مع استمرار الفرصة لهطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة في بعض المناطق على فترات متباعدة.

أما في ساعات الليل من مساء الجمعة تسود أجواء شديدة البرودة في قمم الجبال وباردة بوجه عام في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس في فلسطين يوم السبت فأوضح طقس فلسطين أن الأجواء ستكون باردة جداً في ساعات الصباح خصوصاً في قمم الجبال وبعض المناطق السهلية وصحراء النقب.

وأشار الموقع إلى أن الطقس سيكون مستقراً نهاراً وبارداً نسبياً بوجه عام، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية صباحاً ثم تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة المتوقع:

القدس / 13

رام الله / 12

الناصرة / 15

طبريا / 20

بيت لحم / 13

بئر السبع / 19

رفح / 18

غزة / 18

حالة الطقس في فلسطين اليوم

الخليل / 12

حيفا / 17

يافا / 18

اريحا / 21

نابلس / 14

صفد / 12

طوباس / 14

جنين / 17

طولكرم / 17

سلفيت / 14