مخاطر صحية خطيرة نتيجة السمنة المفرطة.. وهذه الاعراض

حذر أطباء من تناول الوجبات بشكل مفرط، الامر الذي يهدد صحة الانسان، في الإصابة بأمراض عدة.

وذكر اختصاصي التغذية العلاجية البروفيسور هانز هاونر، أن السمنة المفرطة تُخل بعمليات البناء والهدم في جسم الانسان وتعرف بـ"الأيض".

وأوضح هاونر، انها تهدد بخطر إصابة المفاصل في الركبة والاقدام، وتزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، مشيرًا إلى انه يتم تشخيص المرض من خلال مؤشر كتلة الجسم "bmi" اعلى من 30.

وفيما يتعلق بمخاطر الإصابة، نصح هاونر، باتباع أسلوب غذاء صحي وفق ترتيب جدول، بالإضافة إلى الاكثار من تناول الخضروات والفواكه، وممارسة الرياضية بشكلٍ مستمر، وتجنب الافراط من الدهون والوجبات السريعة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.