قائمة برجال الأعمال الأمريكيين الذين أدلوا بشهاداتهم في محاكمة نتنياهو

نشر النائب العام "الإسرائيلي"، أفيخاي ميندلبليت، مطلع الأسبوع الجاري، أسماء 333 شخصا للإدلاء بشهاداتهم في القضايا الموجهة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، (خيانة الأمانة، والرشوة، والفساد)، من بينهم مليارديرات أمريكيين.

ويعد الأمريكي اليهودي، شيلدون أديلسون "ملك الكازينوهات" ، أبرز رجل أعمال بين المذكورين في القائمة، وقد استثمر على مدى العقد الأخير ملايين الدولارات في صحيفة "اسرائيل اليوم" المعروفة بدعمها لنتنياهو المطلق.

وأدلى أديلسون وزوجته "الإسرائيلية" ميريام، ناشرة "اسرائيل اليوم"، بإفادتيهما ضمن التحقيق فيما يعرف بقضية 2000، حيث يتهم نتنياهو بالتآمر مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" المنافسة، أرنون موزيس، على إضعاف "اسرائيل اليوم" مقابل تغطية ودية له من قبل "يديعوت".

ونفى أديلسون وزوجته معرفتهما عن خطط نتنياهو، وأعربا عن خيبة أملهما بهذا الشأن، وكشفت ميريام عن شكاوى مستمرة وجهتها إليها سارة نتنياهو زوجة بنيامين نتنياهو المتهم بثلاث قضايا جنائية بشأن تغطيتها في صحيفة "اسرائيل اليوم".

كما تضم القائمة اسم الملياردير الأمريكي لاري إليسون، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أوراكل" العملاقة لصناعة البرمجيات، والمنتج الهوليوودي الإسرائيلي، أرنون ميلشان، والملياردير الأمريكي ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالد لودر، والملياردير الأمريكي، سبنسر باتريك، والملياردير الأمريكي وقريب نتنياهو، ناثان ميلكوفسكي.