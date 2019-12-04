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سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 2019/12/4

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 22:29 - 04 ديسمبر 2019
سعر صرف الريال السعودي امام الجنية سعر صرف الريال السعودي امام الجنية
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واصل سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء، استقراره بشكل نسبي بعد ترنح سعره في الانخفاص والارتفاع في الاسواق منذُ فترة وجيزة.

ويسجل سعر الريال تراجعًا او ارتفاعًا بفارق بسيط بين اليوم الأخر، امام العملة الأجنبية الجنية المصري.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قننت السوق السوداء العملات ما أدى لتراجع توافر العملات وزيادة المخزون في الأسواق، أدى لزيادة كمية العرض امام الطلب (علاقة عكسية)، وقطع الطريق على احتكار صرف سعر الريال.

وسجل اليوم الأربعاء الموافق 4/12/2019، شراء الريال السعودي بـ 4.28 جنيه، وسعر البيع بـ 4.31 جنيه.

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