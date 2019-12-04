91 دولة تصوت على قرار في الامم المتحدة مغادرة "إسرائيل" الجولان المحتل

صوتت 91 دولة على قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الذي يقضي بموجبه مغادرة الاحتلال "الإسرائيلي"، أراضي الجولان السوري المحتل.

وينص القرار على مغادرة "إسرائيل" الجولان السوري المحتل عام 1967، حتى خط الرابع من حزيران، وذلك تطبيقًا لقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة.

وأكدت الجمعية العامة، على بطلان وإلغاء قرار الاحتلال الصادر عام 1981، الذي بسطت خلاله السيطرة الكاملة وفرضت قوانينها على منطقة الجولان.

وامتنعت 65 عضوًا عن التصويت، فيما رفضت تسعة أعضاء آخرين القرار الذي طرح في الجمعية العامة.

وكانت قوات الاحتلال قد احتلت الجولان السوري المحتل في حزيران عام 1976، فيما وقع الرئيس الأمريكي على عريضة مزيفة يعترف من خلالها ان الجولان منطقة "إسرائيلية" خالصة، وندد دول عدة القرار واعتبرته باطلاً وغير شرعي.