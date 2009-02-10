إسرائيل تسمح لفلسطيني 48 بالدخول إلى مدينة نابلس ابتداء من السبت المقبل

فلسطين اليوم-نابلس

ذكرت محافظة نابلس، اليوم، أن الجانب الإسرائيلي ابلغ المحافظة بأنه تقرر السماح لفلسطيني الـ48 بالدخول إلى نابلس بسياراتهم الخاصة، ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وأوضحت، في تصريح صحفي، أن الدخول سيكون من كافة الحواجز، بينما سيكون الخروج محصورا بحاجزي بيت فوريك وبيت ايبا تجنبا للازدحام.

وأضافت أنه تقرر أيضا السماح لكافة الأطباء من نابلس الدخول والخروج بسياراتهم، دون الحاجة إلى تصاريح، أما بالنسبة إلى مواطني نابلس، فسيسمح لكافة المواطنين ممن يتجاوز عمرهم الخمسين عاما الدخول والخروج بسياراتهم مع عائلاتهم من كافة الحواجز، دون تصاريح ابتداء من صباح يوم الأحد المقبل.

وأكدت أن ما تحقق حتى الآن من إجراءات إسرائيلية على الحواجز سيساهم في التخفيف من الأعباء والإشكاليات التي تعاني منها نابلس ومواطنيها، قائلة 'لكننا سنبقى نطالب إسرائيل برفع كافة الحواجز كليا، وإلغاء كافة مظاهر الحصار المفروض على المدينة، لكي تتمكن السلطة الوطنية من تحقيق خططها التنموية والإنعاشية للمحافظة وتعزيز صمود المواطنين فيها'.