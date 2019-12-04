خبير نووي: الحرب النووية قد تندلع لسبب غير عسكري

قال رئيس منتدى لوكسمبورغ لمنع الكارثة النووية، فياتشيسلاف كانتور، أنه من الممكن اندلاع حربا نووية بسبب خطأ بسيط أو نتيجة اختراق الكتروني وليس بالضرورة بسبب العسكريين.

وقال كانتور :"إن "تدهور منظومة الاستقرار الاستراتيجي يسير بالتوازي مع تفاقم الأزمات والحروب في أنحاء العالم، الأمر الذي يهدد بتصعيد منفلت". موضحاً أن الخطر لا يكمن في استخدام متعمد للأسلحة النووية، بل في احتمال نشوب حرب نتيجة خطأ إنساني أو إلكتروني أو برمجي، أو حدوث سوء فهم أو حساب".

وأضاف، أن "التقنيات السيبرانية الحديثة تزيد من خطورة هذا التهديد".

وتابع كانتور أن "التهديدات السيبرانية تحدق في الوقت الحالي بالبنية التحتية الحكومية للدول النووية، وهو عامل من شأنه أن يقود، نظرياً، إلى استخدام غير مصرح به للسلاح نووي".