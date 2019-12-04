الدولار يشهد ارتفاعاً امام الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدولار المصري أمام الجنيه المصري ارتفاعاً قرشاً واحداً للمرة الأولى بعد اسبوعين من الاستقرار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

ويباع الدولار اليوم مقابل 16.16 جنيه و16.15 جنيه أمس، وذلك في بنوك "القاهرة، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني". وذلك وفقا لآخر إحداثيات للبنوك.

فيما جاء بنك "مصر - الإسكندرية" في قائمة البنوك الأقل سعراً لبيع وشراء الدولار ليباع الدولار عند 16.15 جنيه و16.05 جنيه للشراء.

وانخفض الدولار بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو 40 قرشا، حيث جاء الانخفاض بسبب استقرار المعروض من العملة الأجنبية في السوق.