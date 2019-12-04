مصر تتسلم مروحيات هجومية جديدة من روسيا

بدأت الطائرات الروسية من طراز "كا-52 كاتران" المخصصة لحاملات "ميسترال" بالوصول إلى مصر مؤخراً.

وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، نشرته صحيفة "فزغلياد" الروسية، إنه تم استخدام مروحيات هجومية على متن "ميسترال"، ولكنها لم تحدد نوعها، ومن المرجح أن تكون بالفعل مروحيات "كا-52".

ونوهت الصحيفة الروسية أن روسيا فازت بالمناقصة الخاصة بتزويد الحاملة بالمروحيات في مايو 2017 ،ولكن لم يتم الإبلاغ عن حجم الشحنات ولا شروطها.

وكانت قد حصلت مصر على حاملة "ميسترال" بأرخص من تكلفتها الأصلية، بعدما رفضت فرنسا تسليمها إلى روسيا ،وتم تغيير أسماء الحاملتين من "فلاديفوستوك" إلى "جمال عبد الناصر" والحاملة الثانية من "سيفاستوبول" إلى "أنور السادات"، حيث دخلت الخدمة في مصر عام 2016.

وشاركت الحاملتان في أول عملية عسكرية بمصر في فبراير 2018 في العملية الشاملة "سيناء-2018".

الجدير ذكره، أن مصر اشترت سرب طائرات مقاتلات روسية من طراز سوخوي 35، ما عرضها للتهديد بالعقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وردت مصر بأن التهديد الامريكي مرفوض ويعد تدخلاً في الشأن الداخلي المصري.