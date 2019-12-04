كوريا الشمالية تهدد بالحرب الشاملة مع الولايات المتحدة

جددت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، تهديداتها العسكرية إلى الولايات المتحدة الامريكية بأنّ النزاع المسلح الشامل بينها قد يندلع في أي لحظة.

وأكد رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري، باك تشين تشهون، ان بلاده سترد على أي استخدام محتمل من واشنطن ضدهم.

وأشار تشهون، إلى ان زعيم كوريا " كيم جونغ اون"، مستاءً من خطاب الرئيس الأمريكي ترامب في قمة حلف شمال الاطلس في بريطانيا، اليوم، بشأن استخدام قواته القوة العسكرية ضد بيونغيانغ.

وشدد رئيس هيئة الأركان، ان بيونغيانغ وواشنطن، لا يزالان في حالة توتر مستمر، وان أي حداثة قد تشعل الحرب الشاملة، مهددًا بأن الحرب ستكون فضيعة بالنسبة لأمريكا.

وكان ترامب، قد صرح يومي 3و4 ديسمبر الجاري، على هامش قمة الناتو الاوربية، ان بلاده قد تضر لاستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية، إذا تطلب الامر ذلك.