نتنياهو: لابيد المستفيد عن فشل الاتفاق حول حكومة واذا اضطررنا للانتخابات فسنفوز بها

أعرب رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، فور انتهاء اجتماعه برئيس كتلة كاحول لافان بيني غانتس وانتهائها بالفشل، عن استعداد الليكود لخوض الانتخابات الثالثة.

وحمل نتنياهو في تصريح صحفي يائير لبيد الشخص الثاني في كتلة ازرق ابيض، المسؤولية عن تقويض جهود التوصل إلى حل وسط لتشكيل حكومة ائتلافية، قائلاً: إن الليكود يتطلع إلى تشكيل حكومة الوحدة الشاملة ويطرح اقتراحات مختلفة بهذا الشأن، غير أن تحالف غانتس "لم يتحرك حتى لنانومتر واحد" للتجاوب معها.

وتابع نتنياهو: الفرصة مازالت متاحة، ونبذل كل جهد لتحقيق اتفاق حول حكومة والا نذهب لانتخابات ثالثة. مؤكداً أنه في حال كانت الانتخابات هي الملاذ الأخير فسيفوز بها الليكود.

بدوره، أعلن غانتس عن تحمله مسؤولية قرارات ازرق ابيض وليس لابيد كما يدعي نتنياهو، موضحاً أن نتنياهو لم يقدم شيئاً جديداً للتوصل لاتفاق حول تشكيل حكومة.

في ذات السياق، وبخ الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين نتنياهو وغانتس على فشلهما في تشكيل حكومة ائتلافية، ووصفهما بالجنون.