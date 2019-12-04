للمرة الاولى.. مسؤول في الكونغرس البرازيلي يزور "إسرائيل"

زار مسؤول في الكونجرس البرازيلي، أدواردو بولسينارو، اليوم الأربعاء، برفقة وفد كبير، للمرة الأولى الأراضي المحتلة، واجتمع مع عدد من نواب "الكنيست" الإسرائيلي، لبحث التعاون بينهما.

وذكر محرر الشؤون السياسية في هيئة البث "الإسرائيلية"، شمعون أران، ان رئيس الجنة الخارجية والامن في الكونجرس بولسينارو، زار "إسرائيل"، والتقى برئيس "الكنيست" يولي إدلشتاين وعدد من النواب "الإسرائيليين".

وأشار إلى ان بولسينارو سيصل مرة أخرى الأراضي المحتلة يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، للمشاركة في تدشين مكتب اقتصادي تفتتحه البرازيل في القدس المحتلة.

وتعد زيارة رئيس الجنة الخارجية والامن في الكونجرس بولسينارو، ضمن الجهود التي تبذلها بلاده في التطبيع مع الاحتلال، ومساعدة نتنياهو في تطبيق صفقة القرن المزعومة، خاصة بعد نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارته إلى القدس.



