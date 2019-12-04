ريفلين يوبخ نتنياهو و غانتس

وبخ رئيس الكيان "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين كلاً من رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة كاحول لافان بيني غانتس، على خلفية فشلهما في تشكيل ائتلافي حكومي.

وقال ريفلين خلال مراسم ذكرى أول رئيس حكومة لإسرائيل، دافيد بن غوريون: "يبدو أنكما أصبتما بالجنون؛ إن أردتما هذا فلكما الجنون، ولكن لا تجرا "إسرائيل" إلى هذا الجنون؟" وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي

وأضاف،: "أنا أتوجه إليكما كقادة، أنتما تديران مفاوضات طويلة، مرهقة وغير مجدية". مشدداً على أن الديمقراطية في إسرائيل تمر بأزمة متواصلة لكنها ليست في خطر.