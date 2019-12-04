ترامب: السعودية تكفلت بدفع مليارات الدولارات لنقل جنودنا لأراضيها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نقل قوات أمريكية إضافية إلى المملكة السعودية بعد هجوم أرامكو تم على نفقة المملكة السعودية بالكامل.

وجاء تأكيد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، على هامش اجتماعات قمة الحلف في لندن.

وقال ترامب في المؤتمر: "إن ذلك سابقة هي الأولى من نوعها"، مشيرًا إلى أنه من غير العدل أن تنفق الولايات المتحدة كميات كبيرة من الأموال لحماية كثير من الدول الأخرى بينها دول غنية جدا".

وأجرى ترامب محادثات مع 6 دول بهدف دفع التكاليف للقوات الأمريكية لحمايتها، لافتًا إلى أن المملكة السعودية تدفع مليارات الدولارات للقوات الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أن حديثه عن دفع مليارات الدولارات السعودية إلى القوات الأمريكية، بأن الأول من نوعه الذي يسمعه الصحفيون خاصة أنهم لم يسمعوا في حياتهم أننا ننقل قوات عسكرية إلى دولة أخرى ولا ندفع شيئا.

هذه الأمور لم يحققها أوباما أو بوش أو كلينتون لكنها تم تحقيقها في عهد دونالد ترامب وهم الآن يدفعون، ولقد أحالوا لنا مليارات الدولارات وهي الآن في البنوك وهم حقا سعداء بذلك.

ووجه ترامب رسالة إلى الكونغرس لرفع عدد القوات الأمريكية في السعودية إلى 3 ألاف عسكري خلال الأسابيع المقبلة بزعم ردع "إيران".

يُشار إلى أن المملكة السعودية تعرضت في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

وقد تبنته جماعة الحوثي اليمنية والمسيطرة على المناطق الحدودية مع السعودية شمال اليمن، حيث قالت إن العملية نفذت بـ10 طائرات مسيرة.