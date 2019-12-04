ريفلين يهاجم نتنياهو وغانتس بعد فشل تشكيل الحكومة

شن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء اليوم الأربعاء هجومًا عنيفًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس بعد فشلهما في تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وقال ريفلين: "يبدو انكما –نتنياهو غانتس- اصبتما بالجنون ان اردتما هذا فلكما الجنون ولكن لا تجرا شعب "إسرائيل" الى هذا الجنون؟"

وأضاف خلال خطابه في ذكرى وفاة دافيد بن غوريون أول رئيس اسرائيلي: أنا أتوجه اليكما كقادة إسرائيل، أنتما تديران مفاوضات طويلة، مرهقة وغير مجدية".

وأكد الرئيس الإسرائيلي أن الديموقراطية في إسرائيل تمر بأزمة متواصلة لكنها ليست في خطر، وقال: "ان استطعنا ان نقدر تفاني خصمنا السياسي من اجل دولة إسرائيل، لخلاص إسرائيل، حتى لو كنا نختلف معه سياسيا حول طريقه السياسي، يمكننا ان نخرج من الازمة".