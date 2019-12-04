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مظاهرات العراق تتواصل وسط انباء عن عملية اغتيال بمحافظة ديالي

  • فلسطين اليوم - بغداد
  • 17:25 - 04 ديسمبر 2019
مظاهرات العراق مظاهرات العراق
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مع دخول مظاهرات العراق شهرها الثالث اشتدت حدة الاحتجاجات في مختلف المدن العراقية والتي أدت خلال الأسبوعين الماضيين إلى مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين الأمر الذي دفع رئيس الحكومة للإعلان عن نيته تقديم الاستقالة.

اعلنت مصادر في الشرطة العراقية اليوم الأربعاء (2019/12/4) اغتيال مختار إحدى القرى في محافظة ديالي شرق البلاد برصاص مسلحين مجهولين.

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وتعتقد القوات العراقية أن المجهولين الذين أقدموا على اغتيال المختار ابراهيم الحمادي في قرية الجسر شمال شرق ديالي يتبعون لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا أنهم لاذوا بالفرار لجهة مجهولة.

وفي ساعات صباح اليوم قتل عنصرين من الحشد الشعبي حيث أوضح النقيب حبيب الشمري، أن قناص من تنظيم داعش قتل العنصرين قرب قضاء خانقين شمال شرقي ديالى"

وأشار إلى أن عناصر داعش ومنذ ثلاثة ايام بدأوا بشن هجمات تستهدف مواقع للحشد الشعبي وقوات الأمن على حد قوله.

وتشهد محافظات العراق احتجاجات و مظاهرات العراق منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد.

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