اسرائيل تفرج عن 500 رأس عجل من أصل 5 آلاف

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء (2019/12/4) الافراج عن 500 رأس فقط من العجول المحتجزة لديها منذ قرابة شهر وتقدر بـ 5 آلاف رأس.

وقد منعت قوات الاحتلال ادخال كامل الكمية (5000 رأس من العجول) إلى الضفة الغربية المحتلة بزعم معاقبة وزارة الزراعة الفلسطينية لقرارها الاستيراد مباشرة من المصدر بعيدًا عن التاجر الإسرائيلي.

الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن قال: "إن قوات الاحتلال أفرجت عن 500 رأس من العجول وقد أدخلت تلك العجول إلى سوق الضفة الغربية المحتلة"،

وأشار إلى أن الـ500 رأس هم من أصل 5 آلاف تم احتجازهم لدى قوات الاحتلال منذ قرابة شهر، ومنع إدخالها إلى الضفة وغزة.

نصيب الضفة الغربية من الـ5 آلاف رأس 3 آلاف والباقي إلى قطاع غزة، وتوقع أبو لبن أن يتم الافراج عن العجول خلال الأيام المقبلة لتصل إلى الأسواق الفلسطينية.

وأوضح أبو لبن أن ادخال العجول إلى الأسواق في غزة والضفة سينعكس على سعر لحم العجل في السوق، بحيث تنخفض التكاليف وبالتالي سعر أقل للمستهلك، لافتًا إلى أن هامش الربح الذي يأخذه التاجر الإسرائيلي سيعود لصالح التاجر الفلسطيني.

وكانت وزارة الزراعة لأول مرة تستورد العجول من هنغاريا، والبرتغال، وأستراليا، وفرنسا بشكل مباشر دون وسيط إسرائيلي.