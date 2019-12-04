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هشتاغ جديد يغزو السعودية نقلبها سجاير الكترونيه

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 16:29 - 04 ديسمبر 2019
نقلبها سجاير الكترونية.JPG نقلبها سجاير الكترونية.JPG
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أثار النشطاء في المملكة العربية السعودية جدلًا واسعًا حول الدخان الجديد المغشوش والذي استوردته المملكة من دولة الامارات العربية المتحدة.

وقد غرد النشطاء على الهشتاغ لعدة أيام قبل أن يظهر هشتاغ جديد بعنوان #نقلبها_سجاير_الكترونيه في ظل عدم استجابة هيئة الغذاء والدواء في السعودية لمطالب النشطاء بمراقبة المنتجات الاماراتية.

وكانت هيئة الغذاء والدواء في السعودية أصدرت العام الماضي قرارا يلزم مستوردي التبغ بـ"الغلاف العادي"، ويهدف القرار للتقليل من جاذبية منتجات التبغ وزيادة فعالية التحذيرات الصحية على عبواته.

وغرد النشطاء تحت وسم نقلبها سجاير الكترونيه فمنهم من أيد هذه الخطوة باعتبارها توفر الأموال ويتم تعبئتها بشكل سريع جدًا، فيما رفضها البعض الأخر ونشر خطورتها على الانسان وعلى البيئة وأنها قد تتسبب بانفجار يؤدي إلى اشتعال النيران.

الناشط محمد السمري نشر مقطع فيديو يوضح خطورة التدخين على صحة الانسان وعلق أسفل المقطع بالقول: "صراحه اقنعني المقطع فرق شاسع

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