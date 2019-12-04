ميلادينوف يفتتح المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة تحلية مياه البحر

افتتح منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف اليوم الأربعاء المرحلتين الثانية والثالثة من محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة.

وقد شارك في عملية الافتتاح كل من القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي توماس نكلسون ووفد مرافق له، إلى جانب شخصيات دولية من اليونيسف وغيرها، وبحضور شخصيات فلسطينية بينها الوزير مازن غنيم رئيس سلطة المياه.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم مشروع محطة التحلية الوحيدة في قطاع غزة، بتنفيذ منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل.

"ستوفر المحطة في مرحلتها الثانية والثالثة المياه الآمنة لأكثر من 250 ألف شخص بعدما كانت المرحلة الأولى توفر مياه آمنة لـ 75 ألف شخص" القول لمنسق الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف.

ميلادينوف اعتبر أن افتتاح المراحل الجديدة تمثل عل مشترك مهم بين الأمم المتحدة واليونيسف والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية من أجل مواجهة المشاكل الإنسانية الأساسية التي يعاني منها سكان قطاع غزة والعمل على إحداث التغيير فيها.

وأوضح ميلادينوف أن أهمية المشروع ليست تحلية المياه في المستقبل فقط بل في اللوحات الشمسية لإنتاج الطاقة والمشاريع المستقبلية.

وأظهر ميلادينوف الأسف والندم ليس على ما يقدمه من خدمات انسانية وافتتاح المشروع بل على الأزمة السياسية الكبرى التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

ويعاني سكان غزة أوضاعًا صعبة منذ 13 عامًا، تخللها 3 حروب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار ميلادينوف إلى أن سكان غزة يخافون من حرب أخرى، ويعانون من الانقسام والابتعاد عن إخوانهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.