نواب أردنيون يطالبون بصفقة تبادل أسرى مع "إسرائيل"

طالب 24 نائبًا أردنيًا اليوم الأربعاء حكومة المملكة الأردنية بإجراء صفقة تبادل مع الاحتلال الإسرائيلي عقب اعتقال مستوطن إسرائيلي يدعى " قسطنطين كوتوف" منذ قرابة الشهر.

وجاءت مطالبة النواب الأردنيون خلال التوقيع على مذكرة بشأن الافراج عن معتقلين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل المستوطن المعتقل في المملكة.

فيما حذر النائب خليل عطية الحكومة الأردنية من عدم استعمال هذه الورقة الرابحة وتحقيق فرصة تاريخية، نتمكن من خلالها من الإفراج عن أسرانا في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم جثمان الشهيد رأفت الديات.

ومن الجدير ذكره أن محاكمة المستوطن الإسرائيلي كوتوف انطلقت يوم أمس الثلاثاء والتهم الموجهة إليه هي التسلل غير المشروع وحيازة مخدرات محظورة.

واعترف كوتوف خلال المحاكمة، بأنه تسلل إلى المملكة بصورة غير قانونية، لكنه لم يعترف بحيازة مخدرات محظورة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "عمون" أن كوتوف قال في محاكمته، إنه قرر التسلل إلى الأردن قبل 35 يومًا من قيامه بذلك، وأنه عبر الحدود سيرًا على الأقدام.

وذُكر أيضًا أنه خلال إلقاء القبض عليه، عُثر بحوزته على سيجارة تحتوي على الماريجوانا (القنب الهندي)، ووثائق شخصية، وهواتف محمولة، و432 دولارًا و27160 شيقلا.

ومن الجدير بال كر أن إسرائيل أطلقت وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي سراح هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، وهما مواطنيْن أردنيين احتجزتهما إسرائيل لعدة أشهر.