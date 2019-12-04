عائلة الأسير مصعب الهندي تطالب بالإفراج الفوري عن نجلها

تخشى عائلة الأسير "مصعب الهندي" من بلدة تل غربي نابلس، والمضرب لليوم 71 على التوالي، على حياته في ظل نيته عن عزمه بالاضراب عن المياه.

وبحسب العائلة، فإن لا معلومات لديها عن حقيقة وضعه الصحي، سوى ما نشر عبر وسائل الإعلام عن نقله إلى مستشفى "كابلان" بالداخل المحتل، بعد تردي حالته الصحية يوم أمس.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا للاحتلال قرّرت عقد جلسة ثانية للاستئناف على قرار تثبيت الإداري له بعد تدهور وضعه الصحي، بناء على التماس قدمته محاميته أحلام حداد أمس الثلاثاء.

والأسير الهندي معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وأعلن إضرابه عن الطعام في 22 من ذات الشهر بعد تلقيه قرار بتحويله للاعتقال الإداري وهو الذي تحرر من اعتقال إداري سابق قبل عام فقط بعد خوضه إضرابا عن الطعام لمدة 35 يوما.

وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري، وهو ما جعله يخوض الإضراب عن الطعام مع اعتقاله الإداري الجديد.

وطالبت العائلة بتدخل رسمي وحقوقي من قبل الصليب الأحمر ومؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه، في ظل تعنت مصلحة إدارة السجون ورفضها التوصل لاتفاق معه رغم تردي وضعه الصحي وإعلانه الإضراب عن شرب المياه.

وكان الأسير الهندي قدم أفاده لمحاميه نقلتها مؤسسة مهجة القدس، قبل أسبوع قال فيها أنه يعاني من دوخة شديدة على مدار الساعة، وضعف في النظر، وأوجاع في الصدر من جهة الشمال، وضيق تنفس، وأحماض في المعدة، وآلام شديدة في المفاصل، وهزال عام في أنحاء جسده.

وقال إن إدارة سجن الرملة عرضت عليه تناول المدعمات إلا أنه رفض ذلك، وهو يشرب الماء فقط، ويقاطع الفحوصات الطبية.