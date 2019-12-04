موعد جائزة افضل لاعب في افريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2019، وذلك بعد ايام من فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقرر الكاف أن يكون الحفل يوم 7 يناير 2020، في مدينة الغردقة المصرية، وسيتم في الحفل تسليم جائزة الأفضل في فئة اللاعبين المحترفين وداخل القارة وأفضل مدرب ومنتخب وفريق وأفضل روح رياضية.

وكان المصري محمد صلاح، قد نجح في التتويج بالجائزة في العامين الماضيين، كما يعتبر السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز رفقة صلاح، الأوفر حظاً للفوز بالجائزة هذه المرة.

ويعتبر الثنائي الإيفواري يايا توريه والكاميروني صامويل إيتو، الأكثر فوزاً بالجائزة برصيد 4 مرات، مع امكانية دخول لاعبين آخرين على خطة المنافسة في الجائزة المرتقبة.

يذكر أن ميسي حصد جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" للمرة السادسة في مشواره الكروي، متفوقًا على غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد 5 كرات ذهبية.

وخلال مسيرته الكروية، نجح ميسي (32 عاما) في حصد بطولات وألقاب فردية عديدة خلال مشواره الناصع مع برشلونة، حيث توج بـ 34 بطولة مختلفة.

ومن أبرز هذه البطولات الدوري الإسباني الممتاز "الليغا" (10 ألقاب) ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونزليغ" 4 ألقاب وكأس السوبر الأوروبي 3 ألقاب وكأس العالم للأندية 3 ألقاب وكأس ملك إسبانيا (6 ألقاب) وكأس السوبر الإسباني (8 ألقاب).