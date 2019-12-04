من هو سمير الخطيب مرشح الحكومة الجديدة في لبنان ؟

تداولت وسائل اعلام لبنانية، اسم رجل الأعمال سمير الخطيب، كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

والخطيب في العقد السابع من العمر، ولم يسجل مشاركة أو عمل سياسي، فهو في تقدير مراقبين، غير محسوب على نخبة لبنان السياسية رغم علاقته ببعض أقطابها.

ويعتبر الخطيب بمثابة رجل أعمال بارز، وعُرف بشراكته لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، في بعض أعماله خلال السنوات الماضية.

الخطيب من مواليد قرية مزبود بإقليم الخروب في محافظة جبل لبنان، وهو من المقربين لرئيس حكومة تصريف الأعمال، الحريري، كما يشغل منذ العالم 1983 منصب المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة "خطيب وعلمي"، وهو المسؤول عن أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وساهم رجل الاعمال اللبناني منذ توليه منصبيه في الشركة، بتأسيس وإدارة مكاتب للشركة في بلدان عربية عدّة، منها تونس والجزائر ومصر وسورية والسعودية وقطر.

بالاضافة إلى علاقة الخطيب الوطيدة بالحريري، فإنه يرتبط بعلاقة مصاهرة تجمعه بمدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، إذ أن ابنة الأول متزوجة من نجل الثاني.

ويعرف الخطيب بعلاقاته الجيدة مع مختلف الأطراف السياسية في لبنان، وحرصه على أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، حيث صرح في وقت سابق، بأنه تمّ التواصل معه بهذا الشأن، لافتا إلى أن رده كان بأن "التوافق ضروري لأي حل".

ويطالب المحتجون منذ أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).