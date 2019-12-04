حقيقة مرض تركي ال الشيخ وسفره للعلاج بالخارج

كشفت مصادر مطلعة بأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، غادر المملكة في رحلة علاج، تأخرت بسبب انشغاله في التجهيز لموسم الرياض.

وذكرت المصادر، أن فريقًا طبيًا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالته الصحية. وأكدت المصادر أن تركي آل الشيخ يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.

وأشارت إلى أن الشيخ سيخضع لمتابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية. وتمنت المصادر أن يعود «آل الشيخ» إلى المملكة قريبًا، وأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

وكتب المستشار السعودي عبر حسابه على "تويتر" :« إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيداً وماخذ فرصته في إثبات موهبته».

من جهته، قال الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة لتركي آل الشيخ، عبر حسابه على :تويتر" ، قائلًا : "تمنياتنا القلبية لمعالي المستشار المحترم تركى آل الشيخ بالشفاء العاجل.اللهم إشفه شفاء لا يغادر سقما".

يذكر أن ال الشيخ قد اشرف مؤخرا على فعاليات هيئة الترفية التي لاقت نجاحًا كبيرًا، واستضافت العشرات من أبرز النجوم في شتى المجالات.