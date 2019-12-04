رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2019 للأسر الفقيرة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، عن نيتها صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة دفعة ديسمبر 2019، خلال الأسبوع القادم، في الضفة وقطاع غزة بشكل متزامن.

من جهته، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، في تصريحات صحفية أنه سيتم الإعلان عن موعد الصرف الخاص بدفعة ديسيمبر خلال اليومين القادمين.

ونفى الديك كافة الأخبار التي تتحدث عن قطع أو إضافة أسماء جديدة من مستفيدي الشؤون الاجتماعية، مؤكداً أن الوزارة ستصدر تصريح رسمي بهذا الخصوص خلال الاعلان عن موعد الصرف بعد يومين.

يشار إلى أن شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين، تشمل 71 ألف مستفيد في قطاع غزة، و39 ألف مستفيد في الضفة المحتلة بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 130 مليون شيكل.

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية:

وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة، يتم صرفها كل 3 أشهر، بشكل دائم وبالتزامن مع كافة المحافظات الفلسطينية دون اي تفريق.

رابط فحص شك الشؤون الاجتماعية لشهر 12/ 2019 متوفر الآن من خلال الرابط المرفق داخل هذه الصفحة، مع مراعاة دقة البيانات المدخلة بشكل دقيق.

كيفية الاستعلام عن شيكات الشؤون: