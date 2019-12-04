تفاصيل وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم

يشهد الوسط الفني حالة من الحزن على وفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، والذي توفي عن عمر يناهز 62 عامًاً، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجىء.

وتوفي شعبان عبد الرحيم، صباح أمس الثلاثاء، في مستشفى المعادي العسكري بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإنقاذ حياته، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعًا وتوقفت عضلة القلب ما تسبب بوفاته.

وفي تفاصيل تدهور الحالة الصحية للفنان المصري، فقد نقل شعبان عبد الرحيم لمستشفى المعادي العسكري في أكتوبر الماضي، جراء كسر في الحوض والساق وعظام القدم عقب سقوطه على الأرض بمنزله، ما أجبره على الجلوس على كرسي متحرك، والظهور في مهرجان الرياض الأخير على الكرسي المتحرك.

وقالت مصادر طبية، حالة تحسنت بعد سقوطه الأخير على الأرض بمنزله، وغادر المستشفى جالسا على كرسي متحرك، ثم عاد فجر أمس الثلاثاء بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى خلال محاولات إنعاشه.

بدوره، تابع هاني شاكر نقيب الموسيقيين حالة الفنان الراحل منذ لحظة وصوله للمستشفى فجر اليوم وحتى وفاته وتابع تطورات حالته مع أبنائه، وعقب وفاته تم التدخل وإنهاء إجراءات الدفن، وتشييع الجثمان، حيث أقيمت الجنازة عصر أمس الثلاثاء في مسجد السيدة نفيسة.

ونشأ الفنان المصري شعبان عبد الرحيم في حي الشرابية بالقاهرة عام 1957، والمعروف باسم قاسم، فيما اختارت عائلته اسم "شعبان" لكونه ولد في شهر شعبان، والذي كان يعمل في كي الملابس والغناء في المناسبات الشعبية في الحي الذي يقطنه.

ومن الأعمال الفنية الشهيرة للفنان شعبان عبد الرحيم "أنا بأكره إسرائيل"، حيث لاقت رواجًا كبيرا آنذاك وتسبب بموجة عارمة من الغضب لدى "الإسرائيليين"، ثم زادت شهرته عقب أغنية "هابطل السجاير"، إضافة إلى مشاركته في عدة مسلسلات منها (تامر وشوقية، صبيان وبنات، وأحلام مؤجلة، وسامحوني ماكانش قصدي)، والعديد من المسرحيات.