الجزائر: محاكمة العصابة اليوم بث مباشر

طالبت جبهة المستقبل الجزائرية، بإحالة المتورطين من العصابة في الفساد للمحاكمة أمام هيئات دولية ومحاكم حقوق الإنسان لأنهم أجرموا في حق الشعب أكثر من الاستعمار الفرنسي والإرهاب.

وأشرف عبد العزيز بلعيد مرشح الجبهة، على تجمع بقاعة دار الثقافة بتبسة وتأسف في كلمته لوضعية ولاية تبسة التي تنتج الحديد والفوسفات والزيتون معتبرا احتراف التهريب من طرف الشباب بالمنطقة ليس إجراما بل تجارة دولية غير منظمة".

وأضاف أن مناجم تبسة وإنتاجها للزيتون كلها مقومات تنمية شاملة كان يتطلب فقط الاستثمار في البشر الذي كسرته سياسات بالية كمخططات مقصودة من النظام كانت تهدف لتحطيم أهداف الثورة الجزائرية.

وتابع: "بعد ثورة التحرير ومأساة العشرية السوداء التي كادت أن تركع الجزائر وتقضي على الوحدة الوطنية غادرت فرنسا الجزائر وقضي على الإرهاب بفضل تماسك مؤسسة الجيش والشعب".

وأكل حديثه قائلا: "جاءت عصابة أخطر من فرنسا وأشد فتنة من سنوات الإرهاب وأطالب اليوم بمحاكمة دولية في كل ملفات خيانة الشعب" مضيفا "حق اليوم لنا أن نتمسك بتطلعات الشعب والشباب خاصة الذي يمثله جيل الاستقلال المتصدر لثورة التغيير في 22 فيفري لطرد نظام عبث بالدولة الجزائرية".

واختتم حديثه: "الجميع يتطلع لتغيير شامل بانتخابات ديمقراطية تواجه اليوم مقاومة شرسة حتى من داخل دواليب الدولة لتعفين هذا الاستحقاق المصيري للشعب الجزائري".