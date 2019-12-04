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132 قتيلًا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في كينيا

  • فلسطين اليوم - كينيا
  • 11:26 - 04 ديسمبر 2019
صورة خلال نقل أحد جثث القتلى في كينيا صورة خلال نقل أحد جثث القتلى في كينيا
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لقي 132 شخصًا، اليوم الأربعاء، مصرعهم جراء وقوع فيضانات وانهيارات أرضية بسبب هطول أمطار غزيرة في كينيا.

ووفق الحكومة الكينية، فقد نزح نحو 17 ألف شخص منازلهم فيما جرفت المياه أكثر من 11 ألفاً من رؤوس المواشي، مشيرًا إلى أن نصف البلاد تضررت من أحوال الطقس.

وأوضحت الحكومة أن الأمطار خففت من حدة موجة الجفاف في أنحاء البلاد، التي أدت لنقص الغذاء وضاعفت من الضغط التضخمي، مؤكدًا أن السلطات تعمل على تقييم حجم الدمار الذي خلّفته الأمطار للتخطيط والإصلاحات.

وحسب نائب مدير هيئة الأرصاد برنارد شانزو، فإن كمية الأمطار التي هطلت هذا العام أعلى مما تم تسجيله خلال الأعوام الماضية

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