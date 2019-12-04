"خيار" غزة  في العلالي والموز الأكثر دلالاً 

يواصل سعر "الخيار" منذ أكثر من شهر الارتفاع في الأسوق الغزية، ليصل سعر الكيلو الواحد من " 3.5 إلى 4 " شيقلاً ، حيث أصبح الخيار من الخضروات الأكثر جنوناً هذه الأيام من حيث ارتفاع أسعارها ليصل سعرها ضعف سعر " الموز " .

المواطنون يتذمرون من ارتفاع سعر أحد انواع الخضروات الرئيسية "الخيار" ، رغم توفر باقي اسعار الخضروات في السوق حالياً، لتناسب القدرة الشرائية للمواطن الغزي ، ومقارنة سعر الخيار بالفواكه وبالأخص الموز .

سبب الارتفاع

أدهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة أكد في تصريحات خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" اليوم الاربعاء، 4/12/2019 ان انخفاضاً طفيفاً طرأ على أسعار الخيار في السوق بداية الاسبوع الجاري ليصل الـ3 كيلو ب10 شيقلاً بعد ان كان الكيلو ب4 شيقلاً الاسبوع الماضي.

وأكد أن أغلب الخضروات المتوفرة في السوق حالياً، تناسب القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، مشيراً الى ان وزارة الزراعة تحافظ على ميزان التسوق لثلاثة اصناف أساسية من الخضروات وهي البطاطا والبصل والبندورة ، لتناسب الاوضاع المعيشية للمواطنين .

وبشأن سبب ارتفاع سعر الخيار ،رفض البسيوني ما يتم الحديث عنه بأن سبب الارتفاع يعود للتسويق، مشيراً الى أن سبب الارتفاع يعود للخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعين في الموسم السابق، وأدت إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة اراضيهم، وهذا أدى لقلة العرض الموجود بالأسواق، بالإضافة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بقطاع غزة، مما أدى لارتفاع أسعار بعض الخضروات، بخاصة (الخيار).

واشار الى أن مساحات كبيرة مزروعة بـ "الخيار"، ولم تنتج بعد، وخلال الأيام القادمة ستعود أسعار الخيار إلى طبيعتها، بعد نزول هذه المساحات إلى خط الإنتاج، مشدداً على أن كافة أنواع الخضروات بشكل عام في متناول أيدي المواطن الفلسطيني كمتوسط عام.

وتوقع ان تشهد اسعار الخيار انخفاضاً خلال الفترة القادمة .

ويشار الى ان اسعار الحمضيات والفواكه في قطاع غزة تشهد انخفاضا ملحوظاً ، حيث ان سعر الحمضيات يصل ال7 كيلو بـ10 شيقل ، في حين يصل سعر الموز ال6 وال7 كيلو ب10 شيقل .