‫بالتفاصيل.. فضيحة جديدة في الجيش "الإسرائيلي"

كشف الإعلام العبري، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قام بعملية تزوير كبيرة عن قصد بما يخص أعداد المجندين من الحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية.

ووفق الاعلام العبري، فقد زادت النسبة عشرات في المئة وقدم عرضاً لبيانات كاذبة لسنوات حول ضرائب الجنود الأرثوذكسيين الحريديم الذين جندوا في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن الجيش كَذّب على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، مبينًا أن من ضمن المشاركين بالتزييف والكذب المسؤولين الكبار في قيادة هيئة الاركان ومنهم قائد الأركان لتحقيق أهداف التجنيد.

وأوضحت أن المشاركين ضاعفوا لسنوات حتى ثلاثة أضعاف الضريبة على الجنود الحريديم الذين يجندون في الجيش "الإسرائيلي".