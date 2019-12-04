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حسين الشيخ يحذر "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 10:09 - 04 ديسمبر 2019
حسين الشيخ حسين الشيخ
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أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الاربعاء 4/12/2019 ، أن تنفيذ نفتالي بينت وزير حرب الاحتلال ، لقرار إنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل، ينذر بالانفجار والانتقال الى مواجهة من نوع آخر.

وكان نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال، قرر إنشاء حي استيطاني في سوق الحسبة بمدينة الخليل، وأمر بهدم كافة المباني داخل السوق وانشاء مباني جديدة.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر إن "تنفيذ قرار وزير الحرب الاسرائيلي بإنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل ينذر بالانفجار والانتقال إلى مواجهة من نوع اخر ويتطلب رد رسمي وشعبي فلسطيني على هذا التغول الاستعماري الذي يأتي أيضًا في ظل التوجه لضم الأغوار".

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