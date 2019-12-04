تنويه جديد بشأن 100 دولار المنحة القطرية

أصدرت وزارة الاتصالات في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء 4/12/2019، تنويهاً بشأن صرف 100 دولار المنحة القطرية لمساعدات الأسر المستورة والمتعففة في القطاع .

وأوضحت وزارة الاتصالات بغزة، أنه سيتم استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 4.5/12/2019 في مكاتب البريد التالية "جباليا .عمر المختار. النصيرات. دير البلح. خانيونس. رفح"، وذلك للمتبقين وأصحاب الوكالات.

وقد بدأت في وقت سابق عملية صرف المنحة عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 70 ألف أسرة، بواقع 100دولار للأسرة الواحدة.

وتصرف المنحة، وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأُسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وتستمر عملية التوزيع عدة أيام، وفقاً لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفادياً لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

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