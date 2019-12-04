صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الثلاثاء القادم

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية ستصرف يوم الثلاثاء القادم الموافق 10/12/2019 في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء.

وأضاف مجدلاني أن هذه الدفعة تشمل 104,634 أسرة بمبلغ إجمالي 124 مليون شيقل. وبين الوزير أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة حوالي 70 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية.

أما بخصوص توزيع المبالغ المالية، أشار مجدلاني أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة تبلغ 94 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.

وأوضح مجدلاني أنه تمت إضافة 2000 أسرة جديدة ستستفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية، منها 1500 أسرة في قطاع غزة و 500 أسرة في الضفة الغربية. وبين أنه تم حجب الأسر التي تبين عدم استحقاقها للمساعدة سواء بسبب تحديث البيانات أو بسبب وجود مخصص مالي آخر للأسرة أو وجود ملفت ضريبية.

وأكد مجدلاني أنه على الرغم من استمرار الأزمة المالية للحكومة بسبب الإجراءات الاسرائيلية باقتطاع الأموال، إلا أن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة وملتزمة بانتظام صرفها رغم كل المعيقات.

وأشار د. إلا أن نسبة مساهمة الحكومة الفلسطينية في هذه الدفعة بلغت 67% من اجمالي المبلغ. وتوجه الوزير مجدلاني بالشكر الى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي على دعمهم لبرنامج التحويلات النقدية خصوصا أن الاتحاد الأوروبي ساهم بنسبة 30% من اجمالي قيمة الدفعة.