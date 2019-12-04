قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش والشاباك اعتقلت خلال الليل 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش والشاباك اعتقلت خلال الليل 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الثلاثاء، شابًا فلسطينيًا بزعم إلقاء الحجارة تجاه سيارات المستوطنين في القدس.

ووفق الاعلام العبري: "اعتقلت قوات حرس الحدود الإسرائيلية قبل قليل، شابا فلسطينيا، من قرية الجيب قضاء القدس، بزعم قيامه باللقاء الحجارة تجاه سيارات المستوطنين، والشرطة الإسرائيلية".

اندلعت مواجهات، مساء أمس الثلاثاء، مع قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق في مخيم العروب شمال الخليل.

وحسب المصادر المحلية، فقد داهم جنود الاحتلال مخيم العروب وفتشوا عدد من المنازل، ما أدى لاندلاع المواجهات.

وأوضحت أن الاحتلال أطلق خلال المواجهات الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم في الميدان.

على الصعيد ذاته، قام خبراء من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ليلة أمس، بتركيب كاميرات أمنية على نفق حبلة جنوب قلقيلية.

وأضافت المصادر، أن النفق يمر من فوق النفق الجنوبي لقلقيلية في بلدة حبلة، والمكون من ثلاثة مقاطع، الطريق الالتفافي المؤدي إلى الطريق الالتفافي رقم 55.

في سياق منفصل، وقعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب قلقيلية قرب المدخل الجنوبي المعروف بمدخل "جلجولية"