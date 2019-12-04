مواقع التواصل تنعى صاحب اغنية "أنا بكره اسرائيل" و الاخيرة تشمت بوفاته

نعت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم، و الذي توفي في وقت سابق اليوم عن عمر يناهز 62 عاماً.

و انتشر خبر وفاة عبد الرحيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر و الدول العربية بشكل كبير، كما انتشرت العديد من اغانيه الشعبية، و لا سيما اشهرها التي غنى فيها "أنا بكره اسرائيل"، حيث كان لهذه الأغنية النصيب الأوفر من التعليقات، بالإضافة الى جملة "بس خلاص" التي كان يرددها في نهاية كل اغنية له.







كما نعى الدبلوماسي المصري عمرو موسى الفنان عبد الرحيم، واصفاً اياه بالظاهرة الفريدة.







و هلق نشطاء الاحتلال على وفاة الفنان المصري عبد الرحيم، و اظهروا شماتة "اسرائيل" بوفاته، و ذلك على خلفية اغنيته الشهيرة "أنا بكره اسرائيل".





