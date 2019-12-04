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مواقع التواصل تنعى صاحب اغنية "أنا بكره اسرائيل" و الاخيرة تشمت بوفاته

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 00:32 - 04 ديسمبر 2019
شعبان عبد الرحيم شعبان عبد الرحيم
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نعت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم، و الذي توفي في وقت سابق اليوم عن عمر يناهز 62 عاماً.

و انتشر خبر وفاة عبد الرحيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر و الدول العربية بشكل كبير، كما انتشرت العديد من اغانيه الشعبية، و لا سيما اشهرها التي غنى فيها "أنا بكره اسرائيل"، حيث كان لهذه الأغنية النصيب الأوفر من التعليقات، بالإضافة الى جملة "بس خلاص" التي كان يرددها في نهاية كل اغنية له.

 

 

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كما نعى الدبلوماسي المصري عمرو موسى الفنان عبد الرحيم، واصفاً اياه بالظاهرة الفريدة.

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و هلق نشطاء الاحتلال على وفاة الفنان المصري عبد الرحيم، و اظهروا شماتة "اسرائيل" بوفاته، و ذلك على خلفية اغنيته الشهيرة "أنا بكره اسرائيل".

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