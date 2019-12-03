علماء حفريات يكتشفون أنواع جديدة من الديناصورات في لبنان

حلّل علماء حفريات تم جمعها من موقع حفريات من الحجر الجيري في لبنان، حيث أظهر وجود نوع جديد من الديناصورات الطائرة.

وتعود الحفريات لأكثر من 95 مليون عام، وتنتمي إلى "التيروصورات"، وهي من أكثر الزواحف المجنحة انتشارا. وفق تحليل العلماء

وتعد الحفريات الحديثة أول التيراصورات الكاملة في لبنان، والتي كشفت عن رؤية جديدة لحياة هذه الديناصورات الطائرة، التي كان لها أجنحة يبلغ طولها 30 قدما، ويمكن أن يصل وزنها إلى 550 رطلا.

الجدير بالذكر أنه منذ أكثر من 15 عاما، تم اكتشاف الحفريات، واستغرق العلماء سنوات عديدة لتحليلها بالكامل، ويتم الاحتفاظ بهذه الحفريات حاليا في متحف المعدنيات المعروف باسم "متحف ميم" في جامعة القديس يوسف في بيروت.