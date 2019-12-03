علماء يبتكرون طريقة لتحليل الدم تكشف طول العمر

أظهرت دارسة لعلماء من مستشفى كليفلاند كلينك والمستشفى التعليمي لجامعة كليفلاند الأمريكية، ثلاثة مؤشرات رئيسية في تحليل الدم، لمعرفة الحالة الصحية للانسان، وآفاق بقائه على قيد الحياة حتى الشيخوخة.

وأهم الافاق التي تم توصل إليها العلماء هي مستوى الخلايا اللمفاوية، حسب ما أفادت به مجلة JAMA Network Open.

وتشير الدراسة أن المؤشرات السريرية المستخدمة على نطاق واسع عن الحالة المناعية والالتهابات يمكن اعتبارها مؤشرات عامة لحيوية الجسم. وفق تحليل بيانات لأكثر من 31 ألف شخص على مدى 12 سنة.

وتكشف الدراسة عن وجود علاقة ثابتة ومستقرة بين مستوى الخلايا اللمفاوية والوفيات. هذه العلاقة غير مرتبطة بالعمر والمؤشرات المناعية الأخرى في الدم وعوامل الخطورة الأخرى.

ويوضح الدكتور جارود دالتون، انه تم بذل جهود كبيرة لاكتشاف هذه المؤشرات وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للمرض والموت، واقتراح طريقة عملية جدا لتقييم عدد الكريات البيضاء في دم المريض، فيما يشير انخفاض عدد الكريات اللمفاوية في الدم لارتفاع خطر الموت بسبب أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.