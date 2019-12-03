ايرلندا تقدم منحة مالية لصالح مشروع معالجة مياه شمال غزة

قدمت إيرلندا منحة مالية، اليوم الثلاثاء، يقيمة (8 ملايين يورو) لدعم مشروع تزويد الطاقة الشمسية التي ستوفر الكهرباء اللازمة لكافة مكونات المحطة بقدرة 8 ميغاواط.

وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم خلال استقبال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون كوفيني في محطة معالجة المياه العادمة شمال قطاع غزة، إن المنحة الايرلندية تعتبر نقلة نوعية في استدامة مشروع معالجة شمال غزة.

وأكد غنيم أهمية التعاون مع كافة الشركاء لتحسين الوضع المائي وتطوير مرافق المياه في فلسطين، مشددا على أهمية استمرار هذا الدعم لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وعبّر غنيم، عن شكره للدعم الذي قدمته الحكومة الإيرلندية، مشيرًا إلى أنه جاء ثمرة جهود كبيرة امتدت لسنوات على أعلى المستويات لدعم تشغيل المحطة من خلال توفير الكهرباء التي تخدم أكثر من 350 ألف نسمة في شمال قطاع غزة.

وأوضح أن مشروع الطاقة الشمسية لن يتوقف أثره على تزويد الطاقة لمكونات المحطة، مبينا أنه سيؤدي لتمكين جهود تنمية القطاع الزراعي وري 15 ألف دونم من الأراضي الزراعية بالمياه المعالجة، من خلال إعادة استخدام المياه العادمة.

بدورها، أكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي على العلاقات الوطيدة بين البلدين، التي أثمرت الاتفاق على تنفيذ هذا المشروع الذي سيوفر فرصة أكبر لتحسين الحياة للمواطنين في ظل الوضع الإنساني الذي تمر به فلسطين المحتلة.